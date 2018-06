Midsimmertwirre als ode aan de vergeten Friese componist Paulus Folkertsma

Ik heb met Helga Folkertsma in een mooi, oud huis aan het riviertje De Boarn in Aldeboarn afgesproken; het huis waar ze altijd met haar man Paulus en hun vier kinderen heeft gewoond. Zelf woont ze er nog altijd. "Ik was 37 jaar jonger dan mijn man. Ik was zeventien toen wij elkaar leerden kennen. Paulus kwam in mijn vaderland Oostenrijk op bezoek. Mijn zus had na de oorlog tijdelijk bij een gezin in Leeuwarden gewoond om aan te sterken. Folkertsma was daar in de kost. Tijdens zijn bezoek aan Oostenrijk verbleef hij bij ons thuis. De vonk sloeg over. Op mijn achttiende zijn we getrouwd en kwam ik mee naar Fryslân." Het was een gelukkig huwelijk. "Paulus was een rustige en lieve man."