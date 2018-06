Hamburgergigant McDonald's filmt reclamefilm op Terschelling

Geen restaurant

Wat wel duidelijk is, is dat Staatsbosbeheer niet wil dat er tijdelijk een restaurant op terrein van de natuurbeheerder komt. "Voor deze keer is hebben we een uitzondering gemaakt. We hebben goed gekeken naar wat de opnames betekenden voor zowel de natuur als de recreant en dat hebben we getoetst."

De gemeente Terschelling was op de hoogte van de opnames van het fastfoodrestaurant. Zij zagen geen problemen, laat woordvoerder Marjolein Izeboud weten.