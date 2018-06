De onzichtbare wereld zichtbaar gemaakt op Terschelling

'Smurrie'

Charlotte 't Hart heeft een fascinatie voor kiezelwieren. Ze is waddengids voor de Waddenvereniging en kwam zo achter het bestaan van het organisme. "Het is die bruine smurrie die je wel op het wad ziet liggen. Een ééncellige alg", zegt 't Hart. "Toen ik daarover hoorde, wist ik dat ik er later iets mee zou moeten doen. Het is een wereld waar we eigenlijk niets vanaf weten."

Samen met Karin van der Veen heeft ze geprobeerd om de kiezelwieren aan het licht te brengen. Bij een glasblazer hebben ze skeletten laten maken en daar is muziek gecomponeerd die in de glazen skeletten wordt afgespeeld.