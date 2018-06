Hartthijs de Vries bemachtigt stagecontract bij LottoNL Jumbo

Wielrenner Hartthijs de Vries uit Kollum is woensdagavond in Emmen als tweede geëindigd in de tijdrit van de Topcompetitie. Dat schrijft RTV Drenthe. De Vries moest 25 seconden toegeven op de winnaar van de tijdrit, Dion Beukeboom. Die fietste de 28 kilometer in 34 minuten en acht seconden.