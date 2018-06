Nieuwer onderzoek naar haalbaarheid vaarweg Drachten

De Provinciale Staten wil een nieuw onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe vaarweg naar Drachten. Een vaarweg alleen voor de ondernemers in Drachten kan financieel gezien in ieder geval niet uit. In het onderzoek zullen ook de kansen voor bijvoorbeeld recreatie en wateropslag meegenomen moeten worden. Provinciale Staten volgt daarmee de lijn van het college van Gedeputeerde Staten.

Niet iedere partij kiest voor een nieuwer onderzoek. CDA, PVV, PvdD, 50Plus en D66 willen de boeren op de Hege Warren en de bedrijven in Drachten snel duidelijkheid geven. Ze willen een streep onder de komst van de nieuwe vaarweg zetten. Extra onderzoek levert alleen maar langer onzekerheid op, zegt Rendert Algra van het CDA.