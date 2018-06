Bijeenkomst Cambuursupporters bij stadhuis trekt zo'n 150 fans

Wethouder Henk Deinum en burgemeester Ferd Crone spraken de fans toe. Ook sprak een woordvoerder van de drie supportersclubs haar zorgen uit aan de leden van de gemeenteraad. Daarnaast is er een brief opgesteld die naar Henk Deinum, Jan Anker van het WTC-complex en de beide partijen uit de stadionontwikkelingscombinatie: bouwgroep Dijkstra Draisma en Wijckerveste is gestuurd. "Zonder de komst van een nieuw stadion is het niet de vraag óf Cambuur failliet gaat, maar wanneer", valt daarin te lezen.