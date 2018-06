Leeuwarden staat uitgebreid stil bij Dag van de Vluchteling

Volgens Crone is de Dag van de Vluchteling heel belangrijk. "Er zijn nog heel veel vluchtelingen die hier nog een plekje zoeken." Daarom moet de hulp aan vluchtingen in Leeuwarden worden opgeschaald, zegt de burgemeester. "Het allerbelangrijkste is dat mensen een contactpersoon hebben, een buurman of een vriend, en dat ze zien dat we hier samen met elkaar leven. Dan krijg je ook snelle integratie en voegen mensen ook heel veel toe aan de samenleving."

De Dag van de Vluchteling is in 2001 in het leven geroepen. Dat was precies vijftig jaar nadat de VN het vluchtelingenverdrag heeft aangenomen.