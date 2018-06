Rapport: Rookwolk REC heeft geen gevaar voor omwonenden gevormd

Bij de storing kwamen stikstofoxiden, zwaveldioxide en zoutzuur vrij. Arcadis zegt ook dat dat in de buurt was te merken, maar de concentratie van die stoffen bleef binnen de grenswaarden. Omrin gaf na het incident opdracht voor het onderzoek.

Omrin zegt in een reactie dat het jammer is dat er een storing is geweest, maar dat het niet voorkomen kan worden dat er dingen misgaan. De afvalverwerker wijst erop er vorig jaar maar vier storingsuren waren, terwijl de limiet in de vergunning op zestig storingsuren staat. De problemen in de afvaloven ontstonden na een lekkage in de ketel.

Het college van B&W in Harlingen had geëist dat er voor 21 juni duidelijkheid omtrent de vrijgekomen stoffen moest zijn.