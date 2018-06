Stichting Leergeld hoopt nog meer families te helpen: "Laat ze maar komen"

Jan Willem Adams, die op Terschelling woont, heeft ook twee jaar gebruik gemaakt van Leergeld. Hij volgde een opleiding en kwam daardoor in de financiële problemen. Hij had 100 euro per week om het gezin van vijf te onderhouden. Adams is ontzettend blij dat hij leergeld kreeg. "Daardoor kon mijn jongste dochter op dansles. Mijn andere dochter moest voor school naar Harlingen en kreeg een laptop. We hebben door het leergeld ook een fijn Sinterklaasfeest gehad, mét cadeautjes."

Het aantal aanvragen verschilt per Friese regio. In Súdwest-Fryslân zijn de minste aanvragen. Dat betekent niet meteen dat daar minder arme mensen wonen, maar het heeft te maken met hoeveel hulp daar nu al door de stichtingen aan de gezinnen geboden wordt."

Volgens Van der Veer komen veel aanvragen vanuit Leeuwarden. "In kleine dorpen zie je dat mensen elkaar beter kennen en meer helpen onderling dan in de stad."