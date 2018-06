LIVE: Eerste wedstrijd op nieuwe fierljepschans in Burgum

Voor de constructie van de Burgumer schans heeft de club goed naar de 'Hollandse' schansen gekeken, zoals de schans in Zegveld in de provincie Utrecht. Hier werd tot nu toe het verst gesprongen. Het Nederlandse record staat op 22,21 meter en is in handen van Jaco de Groot. De voortekenen zijn goed, zegt sportverslaggever Freark Wijma: "Dinsdagavond ljepte de tweede klasse in Burgum. Alleen al bij de jongens werden er zestien nieuwe persoonlijke records gesprongen; dat zegt wel wat."

Het fierljeppen in Burgum is rechtstreeks te volgen via een livestream bij Omrop Fryslan. De wedstrijd begint om 19.00 uur.