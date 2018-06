Schroothandelaar enorm geschrokken van aanhoudingen in sector

Binne Reitsma, eigenaar van handelsonderneming Reitsma uit Kootstertille, zegt dat het nieuws de sector diep raakt. "Het is een kleine dreun. We krijgen zo een slecht imago en worden als criminelen in een hoek geduwd. Wij hebben een detectiepoort om zulk schroot van ons terrein te weren, maar niet iedereen heeft zo'n apparaat."

Bij zijn bedrijf is alles schoon, maar praatjes ontstaan snel. Hij kreeg al berichtjes via WhatsApp waarin werd gevraagd of hij er ook iets mee heeft te maken. "Iedereen zou zo'n poort moeten hebben, maar die dingen zijn ontzettend duur. Eigenlijk moet de staat dat verplicht stellen en ook betalen. Het kost een groot deel van je omzet om zo'n apparaat te laten plaatsen."