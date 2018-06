Aquaduct Skarster Rien kan goedkoper worden aangelegd

De Statenfractie van de ChristenUnie wil van gedeputeerde Sietske Poepjes weten of zij er bij de minister op aanspoort, dat het aquaduct in de A6 onder de Skarster Rien er snel komt. Uit nieuwe berekeningen blijkt dat het aquaduct veel goedkoper kan worden aangelegd.

Uit de berekeningen van het ingenieursbureau Witteveen en Bos in Heerenveen blijkt dat de aanleg van het aquaduct minstens 10 miljoen euro goedkoper kan, dan de 50 miljoen euro waar Rijkswaterstaat vanuit gaat.

In 2012 was er overeenstemming tussen het Rijk en de regio dat het aquaduct er zou komen. Het zou tegelijk met de aanleg van het nieuwe knooppunt bij Joure worden aangelegd. Vanwege bezuinigingen is dat toen geschrapt.

Rijkswaterstaat wil de huidige brug nu voor 20 miljoen euro opwaarderen. Volgens de ChristenUnie kan die 20 miljoen euro beter worden gebruikt voor de aanleg van een goedkoper aquaduct.