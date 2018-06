Zorgen bij inwoners Dronryp over nieuwe brug over Van Harinxmakanaal

Woordvoerder Klaas Fokkinga van de FNP wil weten of de gedeputeerde op de hoogte is van de zorgen. Hij wil dat de provincie in overleg gaat met inwoners en Veilig Verkeer Nederland. ''Er moet eigenlijk een oplossing komen die ook veilig is voor fietsers'', zegt Fokkinga.

Helling

Volgens de FNP heeft het ontwerp van de nieuwe brug een helling van 2,3 procent, terwijl dat volgens normen maximaal 1,6 procent mag zijn. De partij wil weten of de normen voor een provinciale brug bindend zijn en waarom het ontwerp daarvan afwijkt.