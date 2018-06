Omwonenden REC vinden geen gehoor bij Raad van State

De omwonenden maken zich zorgen over de uitstoot van dioxine door de REC. Dat begon in oktober 2015, na een storing bij de afvaloven. Daardoor was er een hogere uitstoot aan dioxine en andere giftige stoffen. De raadsman van de omwonenden stapte vorige maand naar de Raad van State. Hij bepleit dat de provincie de uitstoot van dioxine niet controleert.

Te verwaarlozen

De provincie vindt dat de zorgen van de omwonenden onterecht zijn. Volgens het provinciebestuur zijn de schadelijke effecten van de uitstoot van dioxine te verwaarlozen.