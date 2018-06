Achtkarspelen heeft bezwaar tegen doorzetten gaswinning bij Harkema

De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft woensdag in Den Haag protest aangetekend tegen een verlenging van de gaswinning bij Harkema.

Uit naam van de gemeenteraad waren Tjibbe Brinkman en Sake van der Meer naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gereisd om te pleiten voor een fossielvrije gemeente. Ook een medewerker van de gemeente Achtkarspelen maakte deel uit van de delegatie.

Op het departement was een hoorzitting, waar onder andere de NAM bij was. Als het aan het ministerie ligt, gaat de gaswinning bij Harkema nog 6 jaar door (tot 2024). De gemeenteraad vindt het net passend om verder te gaan met gaswinning, nu de energietransitie overal hoog op de agenda staat. Op initiatief van de FNP-fractie heeft de gemeenteraad in maart een motie aangenomen, tegen verlenging van de gaswinning.

De gaswinning in Harkema is in 2010 begonnen.