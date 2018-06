Doeksen scoort boven de norm met punctualiteit veerdiensten

De veerdiensten van Rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling en Harlingen en Vlieland hebben vorig jaar ruim voldaan aan de normen die met de overheid zijn afgesproken over het aantal vertragingen. Minstens 95 procent van de afvaarten moet op tijd vertrekken. Doeksen scoorde daar vorig jaar ver boven, met 99,4 procent op de lijn Terschelling en 99,8 procent op de verbinding van en naar Vlieland.

De afvaarten die vertraging opliepen door overmacht, zijn niet meegerekend. Onder overmacht valt bijvoorbeeld zware storm, extreem laag water of zware ijsgang. Rederij Doeksen is trots op de resultaten en hoopt die dit jaar weer te behalen of wellicht te verbeteren.