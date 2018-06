Inschrijven voor Grut Frysk Diktee is nog mogelijk

Slecht weer zorgde ervoor dat het Grut Frysk Diktee is verplaatst van 21 juni naar woensdag 27 juni. Mensen die eerder niet in de gelegenheid waren om mee te doen, krijgen nu de kans om dat op 27 juni wel te doen.

Inschrijven is nog mogelijk tot en met zondag 24 juni via www.fryskdiktee.frl. Mensen die zich hadden ingeschreven voor 21 juni hoeven dat niet opnieuw te doen. Er was al een record aantal van 680 deelnemers.

Hindrik Sijens van de organisatie vindt het een logische keuze om de inschrijving weer te openen: "We kregen veel vragen van mensen of ze nog mee mochten doen. We vinden het als organisatie mooi om ze nog een kans te geven, daarom hebben we het inschrijfformulier weer online gezet."

Het Grut Frysk Diktee wordt gehouden op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. De tekst wordt geschreven door Welmoed Sijtsma.