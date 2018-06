Uitspraak in hoger beroep mestsilodrama Makkinga is zelfde als eis

De uitspraak in de hoger beroepszaak van het mestsilodrama in Makkinga is hetzelfde als de eis: de verdachte heeft woensdag 240 uur werkstraf, een jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 100.000 euro opgelegd gekregen.

Dat is dezelfde straf die de rechtbank de eigenaar van het schoonmaakbedrijf eerder al had opgelegd. Volgens de advocaat-generaal kan het drama van 19 juni 2013 helemaal worden toegeschreven aan de verdachte. Die ging in hoger beroep omdat hij de veroordeling van de rechter onterecht vond.

De verdediging eiste vrijspraak. Volgens advocaat Van der Goot is het ongeluk veroorzaakt omdat de boer het verboden spuiwater heeft gebruikt in de silo.