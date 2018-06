Erwin Zeinstra vlagt bij Brazilië-Costa Rica

Team Kuipers komt vrijdag voor de tweede keer in actie op het WK voetbal in Rusland. De wereldvoetbalbond FIFA heeft Kuipers en Erwin Zeinstra uit Dronryp aangesteld voor de wedstrijd van Brazilië tegen Costa Rica.

De eerste wedstrijd van Erwin Zeinstra op het WK in Rusland was de wedstrijd tussen Uruguay en Egypte. Dat eindigde in 1-0 voor de Zuid-Amerikanen. Het is voor Zeinstra al het vierde eindtoernooi. Eerder kwam hij in actie op het WK 2014 in Brazilië en op het EK 2012 in Oekraïne en het EK 2016 in Frankrijk.