Gezond Natuur Wandelen zoek begeleiders in Fryslân

De organisatie Gezond Natuur Wandelen zoekt begeleiders in Fryslân.

Rients Tijsma is zo'n begeleider in Drachten. Hij loopt één keer per week een uur met een groep van 10 tot 15 mensen door de natuur. "We lopen langs de rivier De Drait. Veel mensen kennen De Drait als een woonwijk en een winkelcentrum, maar eigenlijk is het een heel oud water. Het is de oude stroom van Drenthe naar de eerdere Middelzee." Zijn doel is niet om te onderwijzen, maar om mensen te interesseren voor de natuur. "Kijk daar heb je de bollepyst, ook wel lisdodde genoemd."