Minister Malta weigert contact over vermoorde journaliste

De minister van Cultuur op Malta reageert niet langer op berichten van gedeputeerde Sietske Poepjes om te praten over de ontstane politieke commotie over de vermoorde onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia op Malta.

Poepjes zei dat woensdag in Provinciale Staten na vragen van D66. Ze heeft op koningsdag van dit jaar gebeld met minister Owen Bonnici van Cultuur op Malta. Toen heeft ze hem uitgenodigd om naar Fryslân te komen om over de kwestie te praten en uit te leggen hoe Friese bestuurders naar de moderne democratie kijken. Naast een officiële uitnodiging heeft Poepjes dinsdag opnieuw een sms gestuurd, waar geen antwoord op kwam. "Dat valt het college tegen", zegt Poepjes.

De politieke commotie ontstond nadat de leiding van Valletta 2018, de andere Culturele Hoofdstad van Europa dit jaar, denigrerende opmerkingen maakte over de vermoorde onderzoeksjournaliste. De stichting LF 2018 in Fryslân heeft afstand genomen van de collega's op Malta. Gedeputeerde Poepjes wil graag met de minister over de kwestie praten. Ze gaat met het ministerie van Binnenlandse Zaken contact opnemen om toch met de Maltezer minister in gesprek te komen.