Gedeputeerde Sietske Poepjes: "Provincie is taalschipper voor het Fries"

Friese gemeenten hebben niet in alle gevallen de expertise of de tijd om goed met de Friese taal om te gaan richting hun inwoners. Dat is de reden dat de provincie ze financieel tegemoet komt.

Dat zei gedeputeerde Sietske Poepjes woensdag in Provinciale Staten na vragen van de VVD. Die partij wilde opheldering van de rol als 'suikeroom' van de provincie. Gedeputeerde Poepjes zegt als 'taalschipper voor het Fries' te opereren. Sommige gemeenten hebben net een herindeling meegemaakt en missen daardoor de tijd. Anderen hebben niet genoeg deskundigen in huis. De provincie heeft 450.000 euro voor de gemeenten beschikbaar gesteld.

Op dit moment hebben de gemeenten Heerenveen (13.500 euro), Smallingerland (15.000 euro) en Achtkarspelen (40.000 euro) voor het maken van beleid over de Friese taal gekregen.