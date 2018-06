Leeuwarden kiest voor TPE-rubber op sportvelden

De gemeente Leeuwarden kiest voor TPE-rubber als vervanging van de oude kunstgrasvelden. Het bestaande rubbergranulaat (korrels van autobandenrubber) heeft op twee sportvelden geleid tot lekkage van het metaal zink. Dat had een lichte vorm van vervuiling tot gevolg, die niet giftig is. Kurk is een andere optie, maar niet gewenst, omdat het kan bevriezen en verwaaien kan en bovendien snel verkruimelt.

De twee velden op het Kalverdijkje en Nijlânsdyk moeten gesaneerd worden. Er word nu gekozen voor TPE-rubber, dat veilig is, omdat het ook aan de norm van kinderspeelgoed voldoet. Zo worden er bijvoorbeeld rubberen badeendjes van gemaakt. Na de sanering van de twee velden kijkt de gemeente naar de andere velden of het materiaal ook daar kan worden gebruikt.