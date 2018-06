Bouw van 55 huizen in Appelscha kan doorgaan

De plannen voor de bouw van 55 huizen op het terrein van het voormalige Miniatuurpark in Appelscha kunnen doorgaan. Een meerderheid in de gemeenteraad van Ooststellingwerf ging dinsdagavond akkoord met de plannen. Eerder wilden de meeste fracties de plannen nog een jaar uitstellen. De mensen op de volle publieke tribune waren dan ook verbijsterd. Volgens Marcel Moes van StellingwerfPlus en inspreker Johan Hoeksma is er in het dorp geen draagvlak voor de plannen.