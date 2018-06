Bed & Breakfast in Fochteloo derde bij landelijke verkiezing

Friese bed & breakfasts doen het landelijk gezien vrij goed. In het landelijke classificatiesysteem van de Stichting Bed & Breakfast Nederland is Buitengoed Op de Knolle in Fochteloo op de derde plek geëindigd.

De beste bed and breakfasts kregen 5 Tulpen. In die categorie won La Marquise in het Brabantse Budel, Villa Nieuwland in Den Oever werd tweede en Op de Knolle dus derde. In de categorie die 1 Tulp kreeg, staan twee Friese B&B's: Huize Sonja in Hollum op de tweede plek en Motorschip Elisabeth in Leeuwarden als derde.

Voor de verkiezing zijn meer dan 500 B&B's beoordeeld door een mystery guest.