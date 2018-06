Nachtelijke vechtpartij op het Ruiterskwartier in Leeuwarden

De politie moest dinsdagnacht in actie komen op het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Om ongeveer half drie brak in een café een vechtpartij uit tussen twee groepen bezoekers. Beide groepen waren volgens de politie zwaar onder invloed van alcohol. Om die reden werden de groepen naar huis gestuurd en werd niet direct aangifte gedaan. Wel kreeg een 25-jarige inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân een proces-verbaal vanwege openbare dronkenschap.

Even later gingen twee betrokkenen van de vechtpartij opnieuw met elkaar op de vuist. Een van hen, een 22-jarige inwoner van Leeuwarden, kreeg daarop van de politie een proces-verbaal voor het verstoren van de openbare orde.