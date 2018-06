Geen vangrail langs Van Starkenborghkanaal op de plaats waar Friezin verdronk

Het ongeluk met de Friezin was niet het eerste ongeluk bij het kanaal. Dat was de reden voor een lokaal raadslid om met het plan voor een vangrail te komen. Maar volgens verkeersdeskundigen zorgt zo'n vangrail voor schijnveiligheid, omdat het automobilisten uitnodigt om sneller te rijden. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment tachtig procent van de automobilisten sneller rijdt dan de tachtig kilometer die is toegestaan. Bovendien zouden auto's na een botsing met de vangrail de weg op kunnen stuiteren en daar een tegenligger kunnen raken.

Gemeenteraad wil andere maatregelen

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat mee met de argumenten van de verkeersdeskundigen. Wel vindt een aantal partijen dat er gekeken moet worden naar het verlagen van de maximumsnelheid op de weg, die maar een meter van het kanaal ligt. Bovendien willen ze dat de belijning de weg optisch smaller maakt en dat de gladheidsbestrijding wordt verbeterd. De verantwoordelijke wethouder zal met deze voorstellen aan de slag. Hij is al in overleg met Rijkswaterstaat over het plaatsen van trappen in het water.

Het raadslid is teleurgesteld: "We hadden in één klap de weg een stuk veiliger kunnen maken. Helaas gaan de andere partijen daar niet in mee", zegt hij tegen RTV Noord. Hij laat het er niet bij zitten en zal de vangrail opnieuw inbrengen bij de gemeente Westerkwartier, waar Grootegast binnenkort in opgaat.