Easterlittens, Winsum en Franeker verder op het IFK Jeu de Pelote

Op het Open Fries kampioenschap Jeu de Pelote op It Plein van Easterlittens werden dinsdagavond weer drie partijen gekaatst. Weidum kon het niet bolwerken tegen Easterlittens. Het werd 8-3 voor de ploeg die de titel in eigen dorp moet verdedigen. Winsum won in een mooie partij met 7-4 van Easterein. Franeker was met 7-5 te sterk voor Grou.

Woensdagavond zijn er weer drie partijen. Om 19.30 uur Makkum-Wjelsryp, een uur later Leeuwarden-Bitgum en daarna Easterlittens-Winsum.