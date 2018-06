In een weiland tussen Buitenpost en Augsbuurt is dinsdag waarschijnlijk een wolf gesignaleerd. Op Facebook plaatste Bert Zijlstra foto's van de mogelijke wolf, die in een weiland rondliep. Volgens Zijlstra liep de wolf verder in noordelijke richting, naar Kollumerpomp en Kollum.

De afgelopen maanden werd in Fryslân al verschillende keren een wolf gesignaleerd.