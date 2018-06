Hoe kan de regio Noordoost-Fryslân vitaler worden?

Streekmerken aanprijzen

Toerisme is een groeiende sector in Noordoost-Fryslân, maar het kan wel beter. Er moet een gemeenschappelijke recreatievisie ontwikkeld worden. Als voorbeeld noemt Jelle Boerema, voorzitter van de stuurgroep van zes gemeentes, dat beleidsmakers al dertig jaar zoeken naar hoe het verder moet met het Lauwersmeergebied. Nu is de tijd om mensen en geld in te zetten en moeten ze de regie in handen nemen.

Provinciaal beleid voor nationale parken en landschappen moet steviger. De Stichting Regiomarketing Toerisme Noordoost-Friesland (RMT) moet de streekmerken aanprijzen en de gastheerfunctie vervullen.