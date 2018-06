Bouwcampus Noordoost-Fryslân komt in Dokkum

Begin dit jaar is er in Noordoost-Fryslân al een innovatiecluster opgericht met verschillende bedrijven uit de regio. Alleen al in Fryslân moeten 290.000 woningen van het gas af. De campus moet een broedplaats voor ondernemers uit Noord-Nederland worden. Er zal ook structureel plek komen voor ongeveer tien tot vijftien studenten om ervaring op te doen in de praktijk.

Eind dit jaar klaar

De verwachting is dat de bouwcampus eind dit jaar van start gaat. De realisatie zal zo tussen de 600.000 en de 700.000 euro kosten en met de exploitatiekosten voor vier jaar komt het geheel uit op ongeveer anderhalf miljoen euro. De bouwcampus is een initiatief van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost-Fryslân.