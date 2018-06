Openbaar Ministerie wil dat Leeuwarder stel 15 miljoen euro betaalt

De witwaszaak kwam in mei 2014 in het nieuws toen verschillende instanties invallen deden in huizen in Leeuwarden, Assen en Gasteren. Het stel woonde toen in een luxe villa in Leeuwarden en viel op bij de instantie door hun levensstijl. Ook hadden ze drie miljoen euro verstopt in verschillende kluizen onder de grond van huizen van vrienden en familie.

Geld witwassen

De Leeuwarder heeft toegegeven dat hij zwart geld heeft witgewassen, maar zegt iets te maken te hebben met cocaïnehandel, zoals het Openbaar Ministerie stelt. Bij de behandeling van de rechtszaak in Assen zei hij dat hij handelde in valuta. "Mensen kwamen bij mij met Noorse kronen of Engelse ponden en ruilden die om voor euro's. Ik kreeg een provisie van vier procent", zei hij tegen de rechters.

De advocaten van het stel vinden het bedrag van 15 miljoen buiten proportie. Dat moet drastisch naar beneden worden bijgesteld, zeiden ze in de behandeling. De rechtbank doet in september uitspraak.