De Innovation Games zoeken naar het beste circulaire idee van Fryslân

Een week lang de strijd aangaan om het meest innovatieve idee te bedenken, dat is in het kort de bedoeling van de Innovation Games. De wedstrijd wordt deze week gehouden in Fryslân. In totaal doen er 22 mensen mee, die onderverdeeld zijn in vier teams. Zij moeten samen het meest duurzame concept te bedenken. En dit concept moet ook nog eens de samenleving verbeteren.