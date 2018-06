Denzel Dumfries van SC Heerenveen naar PSV

Het hing al een tijdje in de lucht, en nu is het zover: Denzel Dumfries verhuist van SC Heerenveen naar PSV. De 22-jarige verdediger heeft dinsdag zijn handtekening gezet onder een vijfjarig contract. Dumfries is dankbaar voor het jaar dat hij bij de ploeg uit Heerenveen speelde. ''SC Heerenveen is voor mij de juiste keuze gebleken om mezelf als speler verder te ontwikkelen. Ik heb hier een fantastische tijd gehad en zal deze periode nooit vergeten.''

Denzel Dumfries kwam in de zomer van 2017 over van Sparta Rotterdam en werd direct verkozen tot speler van het jaar. Hij scoorde vijf keer en maakte in totaal acht assists.