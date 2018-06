VLOG: Sneakpreview Redbad de film

Recensie van Oane

"De film Redbad is een visueel spektakel met een boodschap over onderdrukking van het Friese volk in de zesde eeuw. Destijds werd het geloof met geweld opgedrongen aan de mensen en werd hen de vrije wil ontnomen. Die boodschap komt keihard aan door de film. Het is dan ook geen film voor kinderen jonger dan zestien jaar.