D66: Wanneer spreekt gedeputeerde Poepjes met Maltese minister?

De journaliste deed onderzoek naar corruptie en kwam om het leven door een autobom. De directeur van Valletta 2018 deed denigrerend over haar. Dat viel verkeerd in Fryslân, dit jaar ook Culturele Hoofdstad. Dat verbrak de bestuurlijke banden met de collega's op Malta.

Nog niet gebeurd

Gedeputeerde Poepjes had toegezegd dat ze met de minister van Cultuur van Malta zou spreken over de kwestie, maar dat is tot dusver niet gebeurd. D66 wil weten waarom niet. Volgens de partij roept het de vraag op of de gedeputeerde wel echt staat voor de opstelling van de stichting LF2018, en of ze een gesprek met de cultuurminister belangrijk vindt.

D66 stelt de kwestie woensdag aan de orde bij de bijeenkomst van provinciale staten.