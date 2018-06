Bestuurscrisis bij SC Franeker over zaterdags- en zondagsvoetbal

Het bestuur, dat nog maar een jaar in zitting is, heeft van alle geledingen leden, maar bij de afvaardiging van de zaterdagsafdeling en de jeugd is er ergernis ontstaan over de houding van enkele andere bestuursleden. Die zouden meer inzetten op de zondagsafdeling.

Bijeenkomst

Het vorige bestuur wilde ophouden met het zondagsvoetbal, maar door de inzet van een aantal sponsoren bleef dat toch bestaan. Er kwam een nieuw bestuur, dat als doel heeft, om op langere termijn hierover een besluit te nemen. Nu lijkt het er toch op dat er flinke tweespalt is. Een aantal leden heeft aangegeven zich niet te vinden in de koers van de club en heeft voor komende donderdag een bijeenkomst belegd.

Het bestuur van SC Franeker wil nog niet reageren op de kwestie, maar eerst de bijeenkomst afwachten.