Minder inbraken in Harlingen vanwege WhatsAppgroepen

Er zijn momenteel achttien WhatsAppgroepen actief in Harlingen. Deelnemers van vijf groepen surveilleren daarnaast ook in hun eigen buurt. Ze bekijken of er onveilige situaties zijn. Ze komen bijvoorbeeld in actie als ze mensen zien die zich opvallend gedragen of bij verdachte situaties.

Nog vier wijken

Omdat het effect heeft, proberen de gemeente en de politie nog eens vier wijken te betrekken bij deze manier van buurtpreventie. Het uiteindelijke doel is om in de volledige gemeente WhatsAppgroepen te hebben, waarvan de leden hun eigen buurt veilig proberen te houden.

Duizendste deelnemer

De gemeente Harlingen heeft maandag de duizendste deelnemer aan zo'n WhatsAppgroep in het zonnetje gezet. Mevrouw Neijsen kreeg een bos bloemen. Daarmee eerde de gemeente symbolisch de grote groep vrijwilligers die al jaren helpt om de veiligheid in de wijken te verbeteren.