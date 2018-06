Zonnepark Burgum opent vrijdag, met 'proefpanelen' in het water

Bij de Centrale bij Burgum wordt aanstaande vrijdag een zonnepark geopend. Het park heeft meer dan 18.000 panelen en kan in één keer voorzien in de elektriciteitsvoorziening van 1.500 gezinnen in Burgum.

Van de panelen staan er 144 als proef op een drijvend ponton in het water bij de Centrale. Om het effect van de opstelling goed te kunnen vergelijken, staan op het land ook 144 panelen in dezelfde opstelling.