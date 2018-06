VIDEO: Vogeltjes in houtwallen inventariseren met je oren

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland inventariseert sinds twee jaar de vogels op soort en aantal, die in de houtwallen van Zuidoost-Fryslân voorkomen. Bijzonder is, dat hij dit doet op gehoor. Er wordt hard gewerkt om meer vrijwilligers op te leiden, zodat ook zij vogels alleen op geluid kunnen thuisbrengen. Tuinstra heeft in 2018 al twintig mensen een cursus gegeven.

Aan zulke vrijwilligers is grote behoefte in bijvoorbeeld Zuidoost-Fryslân. Daar moeten de houtwallen op basis van vogels in kaart worden gebracht bij boeren die worden betaald voor het onderhoud van die houtwallen. De vogels die er voorkomen, zijn relatief klein en daardoor moeilijk te zien. Daarom moet je ze horen.