Iepenwacht Fryslân heeft het druk mei de iep en de es

Om de problemen met de bomen aan te pakken is een verandering van het boomplantbeleid nodig, vindt de Iepenwacht. Biodiversiteit is van groot belang. We moeten af van de monocultuur, zegt Alexander te Nijenhuis. Hij is inspecteur bij de Iepenwacht en ziet veel bomen doodgaan. Het beleid om veel dezelfde bomen te planten langs bijvoorbeeld wegen of in parken moet echt veranderen, vindt hij. Een grotere verscheidenheid zorgt ervoor dat bomen minder snel ziek worden.