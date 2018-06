Onnodige telefoontjes zorgen voor drukte bij Dokterswacht

De Dokterswacht onderschrijft een manifest van huisartsen in Noord-Holland, die aandacht vragen voor de toenemende druk. Daar staat tegenover dat de Dokterswacht trots is op de goede infrastructuur van de organisatie in Fryslân. In onze provincie zijn vijf Dokterswachtposten bij de ziekenhuizen en er is een centraal centrum in Heerenveen.

Om de posten te behouden, werkt de Dokterswacht samen met de Friese ziekenhuizen, zorgverzekeraar De Friesland, GGZ Fryslân, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.