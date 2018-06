Alweer een nieuwe speler bij SC Heerenveen: Sherel Floranus

Floranus komt uit de eigen jeugd van Sparta en speelde in totaal 69 wedstrijden voor de Rotterdamse club. Op zijn zestiende maakte hij zijn debuut voor de Spartanen. Met de transfer zou een half miljoen euro zijn gemoeid. "Toen we vorig jaar Denzel bij Sparta ophaalden, zeiden we dat ze de vervanger met Floranus al klaar hadden staan. Misschien komen we in de toekomst daar nog wel eens voor terug, zeiden we toen", zegt Gerry Hamstra.