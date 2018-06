Waddeneilanden willen geen gasboringen meer

De vijf Waddeneilanden willen dat minister Wiebes de gasboringen in de Waddenzee snel afbouwt. Dat schrijven ze in een brief aan de minister. Wiebes gaat in zijn plannen uit van een langzame afbouw, waarbij gas wordt gewonnen zolang het nodig is. Deze werkwijze betekent in de praktijk dat er meer gas wordt gewonnen om de afbouw van de gaswinning in Groningen op te vangen. Daarmee neemt de druk op de Wadden- en Noordzee alleen maar toe.