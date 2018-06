Stichting Leergeld steunt 1800 meer kinderen

De vier Friese Leergeld stichtingen hebben het afgelopen jaar bijna 7000 kinderen geholpen. Dat zijn er 1800 meer dan in het jaar ervoor. De stijging is volgens de stichtingen mede te danken aan de de themaweek bij Omrop Fryslân, een jaar geleden. Door die actie is de bekendheid toegenomen en weten de mensen Stichting Leergeld beter te vinden.

De organisatie zorgt ervoor dat kinderen tussen de 4 en 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen kunnen meedoen aan activiteiten met leeftijdsgenoten. Het gaat bijvoorbeeld om een schoolreisje, zwemles, sportactiviteiten en muziekles. Via www.kindpakket.nl kunnen mensen de vergoedingen aanvragen. Stichting Leergeld werkt samen met de Friese gemeenten.