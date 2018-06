Officiële IVF-kliniek in Wolvega

Fertiliteitskliniek Nij Barrahûs in Wolvega krijgt met ingang van 1 juli als eerste kliniek in Fryslân een IVF-vergunning. Met die vergunning kan voortaan het hele IVF-traject bij de kliniek plaatsvinden. Eerder konden patiënten bij Nij Barrahûs alleen voor de eerste twee fazen terecht: de monitoring en de punctie. Voor de bevruchting via de reageerbuis en het terugplaatsen van de eicel moesten mensen naar samenwerkende klinieken of ziekenhuizen.