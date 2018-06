Nieuw toilet voor vrouwen op Oerol

Op het Oerol festival op Terschelling wordt deze week een experiment gehouden met duurzame toiletten voor vrouwen. Er wordt geen spoelwater gebruikt en van de urine wordt kunstmest gemaakt. Het idee is bedacht door ondernemers uit Rotterdam en Zuid-Afrika. Toiletten in Zuid-Afrika zijn meestal niet hygiënisch en er wordt water gebruikt om door te spoelen, terwijl er een tekort aan water is in Afrika.