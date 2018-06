Werkstraf voor geweld op camping

Een 42-jarige inwoner van Ureterp heeft een werkstraf van 60 uur gekregen voor het opbreken van een caravan, bedreiging, mishandeling en gijzeling. Hiervan zijn 20 uren voorwaardelijk.

De man uit Ureterp heeft in februari meegeholpen om een caravan open te breken op camping 'Rêst mei Romte' bij Boelenslaan. Ook was de man betrokken bij het stelen van goederen uit de caravan en bij mishandeling en gijzeling van een man uit Almelo., die op dat moment de caravan huurde.

De andere verdachten in deze zaak zijn al voor de rechter geweest. De rechter heeft er bij de strafbepaling rekening mee gehouden dat de man uit Ureterp door deze zaak zijn werk als ZZP'er in de bouw is kwijtgeraakt.