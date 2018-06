Kinderpsychiater heeft ook gewerkt voor Fier

De 66-jarige kinderpsychiater uit Makkinga die in Nepal is opgepakt op verdenking van misbruik, heeft ook bij Fier! Fryslân in Leeuwarden gewerkt. Bij het behandelcentrum zijn ze erg geschrokken van het nieuws. De psychiater was vier jaar geleden in dienst als ZZP'er en heeft er iets langer dan een jaar gewerkt. Bij Fier! zijn geen signalen bekend dat de verdachte man dingen heeft gedaan die niet mogen.