Duivenmelkers komen in actie tegen roofvogels

Het aantal duivenhouders is de laatste vijftien jaar al erg teruggelopen van 120.000 naar 18.000. De vergrijzing is daar de belangrijkste oorzaak van, maar er zijn ook steeds meer duivenhouders die er geen plezier meer aan beleven vanwege de schade door de roofvogels. De petitie is al meer dan zevenduizend keer ondertekend.